Sultangazi'de miniklere koronavirüsü eğitimi verildi
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsüne karşı alınması gereken önlemler Sultangazi'de konuşuldu.
12.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:38
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsüne karşı alınması gereken önlemler Sultangazi 'de konuşuldu.
Sultangazi Belediyesi, ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 118 ülkeye yayılan koronavirüsüne karşı alınabilecek önlemlerin konuşulduğu konferans düzenlendi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konferansta çeşitli okullardan gelen öğrenci ve öğretmenler bilgilendirildi. Ayrıca programda tüm öğrencilere üzerinde, "Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın, Talep etmeyin, Antibiyotikte değil sağlığınızda ısrarcı olun" yazılı reçete dağıtıldı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Sultangazi, Wuhan, Güncel
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