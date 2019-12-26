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Sultangazi'de mobilyacılar sitesinde bir iş yeri alev alev yandı

SULTANGAZİ'de Gamas Mobilyacılar Sitesi'nde gece saatlerinde bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

26.12.2019 02:03 | Son Güncelleme: 26.12.2019 02:03 Sultangazi'de mobilyacılar sitesinde bir iş yeri alev alev yandı
SULTANGAZİ'de Gamas Mobilyacılar Sitesi'nde gece saatlerinde bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm iş yerini sardı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İş yerindeki alevler diğer mobilya dükkanlarına da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası iş yerleri kullanılamaz hale geldi.

 

Yangın Esentepe Mahallesi'nde gece saat 00: 30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Gamas Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm iş yerini sardı. Sitenin güvenlik görevlileri alevleri görünce durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada iş yerindeki alevler yandaki iş yerine de sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan iş yerine müdahale etti. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken sağlık ekipleri de bekleyişini sürdürdü. ekipleri yaptıkları müdahale sonucunda yangını kontrol altına alarak soğutma çalışma yaptı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi. 

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 


- İstanbul

Sultangazi, Murat Erat, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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