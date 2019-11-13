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SULTANGAZİ'DE MOTOSİKLET ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Sultangazi'de motosiklet çalan şüpheliler kameraya yansıdı.

13.11.2019 09:32 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:32SULTANGAZİ'DE MOTOSİKLET ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

'de motosiklet çalan şüpheliler kameraya yansıdı.

Olay, geçen hafta Pazartesi günü gece saat 03.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İçinde üç kişinin bulunduğu minibüs, 2004 sokağa geldi. Sokağın sonunda bulunan taksi durağındaki esnaflara fark edilmemek için geri geri sokağa giren minibüsten inen kapşonlu iki kişi, bir binanın önünde bağlı olan motosikletin zincirini demir kesme makasıyla kesti. Bir süre motoru iterek götüren şüpheliler, daha sonra minibüste bulunan diğer kişinin de yardımıyla düz kontak yaparak motosikleti çaldı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. , 15 bin lira olduğu değerlendirilen motosikleti Esentepe Mahallesi'nde boş bir arazide bulurken, şüphelileri yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelilerin sokağa girişi

-Motosikleti almaları

-Sokaktan kaçmaları

-Polis aracının sokağa gelmesi

-Detaylar


- İstanbul

Motosiklet, Sultangazi, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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