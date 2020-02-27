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Sultangazi'de nargile tütünü imalathanesine operasyon: 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Polis ekiplerince, Sultangazi'de kaçak nargile tütünü imalathanesine operasyon düzenlendi.

27.02.2020 13:07 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:11Sultangazi'de nargile tütünü imalathanesine operasyon: 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi
ekiplerince, 'de kaçak nargile tütünü imalathanesine operasyon düzenlendi. 1 ton 240 kilogram kaçak nargile tütününün ele geçirildiği operasyon saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, Sultangazi'de kaçak nargile tütünü imal edildiği belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 1 ton 240 kilogram satışa hazır kaçak nargile tütünü, 2 adet elektronik tütün yoğurma makinesi, 1 adet elektronik kıyma makinesi, 2 adet elektronik terazi, 1 adet kantar, 1 adet elektronik poşet vakumlama makinesi, 150 litre aroma maddesi, 800 litre gliserin maddesi, 250 kilogram toz şeker, 5 kilogram renklendirici toz, 34 bin adet farklı markalarda poşet, 20 bin adet şeffaf poşet, 7 bin adet etiket, 8 bin adet plastik kutu, 250 kilogram kalın kıyılmış ham tütün, 2 adet kazan, 6 adet tüp, 2 adet ocak ele geçirildi.

Operasyonları anları saniye saniye polis kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Sultangazi, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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