14.06.2019 15:15
Haberler»Güncel » Haber

SULTANGAZİ'DE OPERASYON: GÖZALTILAR VAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi'de Yürüyüş Dergisi'ne helikopter destekli operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi'de Yürüyüş Dergisi'ne helikopter destekli operasyon düzenledi. Operasyonda bazı kişiler gözaltına alındı.
Sultangazi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan Yürüyüş Dergisi'ne İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce öğle saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda TOMA hazır tutulurken bir polis helikopteri de destek verdi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de dergi binasının bulunduğu caddede çok sayıda zırhlı araçla güvenlik önlemi aldı. Operasyonla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.SULTANGAZİ'DE OPERASYON: GÖZALTILAR VAR
Kaynak: DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sultangazi, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:58 Mezuniyet töreninde sürpriz evlilik teklifi
15:58 Okullarda karne heyecanı
15:57 Cenazesine bin 300 kişi katıldı: Cinayete kurban giden Türk dostu vali, toprağa veriliyor
15:57 Hollywood yıldızlarından Almanlara çağrı: Oyunuzu bilgece kullanın
15:57 Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü
15:57 Kayseri'de cinsel gücü artırıcı hap operasyonu: 1 gözaltı
15:57 Kilis'te jandarmanın kuruluşunun yıl dönümü kutlandı
15:56 Cenazesi toprağa verilmeden trafik cezası geldi
15:56 Otizmli öğrenci okul birincisi oldu
15:56 BİNALİ YILDIRIM'A UYARLADIĞI ŞARKIYLA İZLENME REKORU KIRIYOR
15:56 ŞANLIURFA Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri, ilkokuldan mezun oldu
15:56 MARDİN İzmir'den motosikletle Mardin'e gelip, öğrencilere karne hediyesi dağıttı
15:56 NİĞDE Halk otobüsünün kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
15:55 Diagne'den kafa karıştıran paylaşım!