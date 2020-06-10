SULTANGAZİ'DE PANİK YARATAN DUMAN

Sultangazi'de boş bir arazide yakan topladığı kabloları bir kişi, paniğe neden oldu.

10.06.2020 10:05 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:14
Sultangazi'de boş bir arazide yakan topladığı kabloları bir kişi, paniğe neden oldu. Yükselen dumanlar tüm mahalleyi sarınca yangın çıktığını düşünen mahalle sakinleri, araziye geldiğinde şaşkınlık yaşadı.
Sultangazi Esentepe Mahallesi'ndeki eski kurban satış ve kesim yerinden yükselen duman mahalle sakinlerine panik yaşattı. Yangın çıktığını düşünen vatandaşlar alana geldiklerinde bir kişinin topladığı kabloları yaktığını gördü. Şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, yanan kablolardan dolayı mahalleyi duman sardığını ve çevre kirliliğine neden olduğunu belirtti.
Kabloları yaktıktan sonra bakır telleri sattığı öğrenilen şahıs hata yaptığını söyleyerek, vatandaşlardan özür diledi. SULTANGAZİ’DE PANİK YARATAN DUMAN

Kaynak: DHA

Etiketler: Esentepe Mahallesi, Sultangazi, Güncel, Haber

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