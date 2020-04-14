Sultangazi'de parkta alkol alan kişilere "sosyal mesafe" cezası

Emin YEŞİL/ SULTANGAZİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında parklardaki denetimlerini artıran polis, sosyal mesafe kuralına uymayarak alkol kullanan iki kişiye idari para cezası kesti.

"ALINAN KARARLARDAN HABERİMİZ YOK"

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçedeki meydan, cadde ve parklarda denetimlerini artırdı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 'mobil park polis' ekipleri parklarda yaptığı denetimlerde koronavirüs tehdidine rağmen bir araya gelerek kuralları hiçe sayan çok sayıda kişiye idari para cezası keserek, uyarıda bulundu. Bir parkta bir araya gelerek futbol oynayan yabancı uyruklu kişileri uyaran polis, evlerine gitmelerini istedi.

"YAZ ABİ YAZ 5 BİN LİRA YAZ"

Bir başka parkta yapılan denetimlerde ise alkol kullanan iki kişi önce uyarıldı, daha sonra idari para cezası kesildi. Alkol şişesini cebine koyan kişilerden biri, ceza yememek için yakın akrabalarının askeri personel olduğunu söyledi. Yakınlarının askeri personel olduğunu belirten kişiye polis, "O zaman sizin daha çok kurallara riayet etmeniz lazım" diye cevap verdi. Polisin geri adım atmaması üzerine bu kişi, Güneydoğu gazisi olduğunu öne sürerek, "Yaz abi yaz 5 bin lira yaz" dedi.

MEYDANDA KORONAVİRÜS ANONSU

Öte yandan, polisin Sultangazi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'ndaki denetimleri de devam ediyor. İBB hizmet alanında kalan meydanda oturma alanlarının bulunduğu bölümler şeritle kapatıldı. Polis ise, sürekli anons yaparak vatandaşları kurallara uymaları yönünde çağrı yapıyor.