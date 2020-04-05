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SULTANGAZİ'DE PARKTA TOPLANAN GÜNÜBİRLİK İŞÇİLER EVLERİNE GÖNDERİLDİ

SULTANGAZİ'de bir parkta sabah ve akşam saatlerinde bir araya gelen günübirlik işçiler, koranovirüs önlemleri kapsamında denetimlerini artıran polis ekipleri tarafından parktan uzaklaştırıldı.

05.04.2020 09:24 | Son Güncelleme: 05.04.2020 09:25
SULTANGAZİ'de bir parkta sabah ve akşam saatlerinde bir araya gelen günübirlik işçiler, koranovirüs önlemleri kapsamında denetimlerini artıran polis ekipleri tarafından parktan uzaklaştırıldı.
Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan Şehit Piyade Er Bekir Cömert Parkı, günübirlik işçilerin toplanma yeri oldu. Çoğunluğu yabancı uyruklulardan oluşan günübirlik işçiler, sabahın erken saatlerinde parkta bir araya geliyor. Burada 'komisyoncu' diye tabir edilen kişiler tarafından çalışacakları iş yerlerine yönlendirilen işçiler iş çıkışı ise yevmiyelerini almak için tekrar parka geliyor.
Maskesiz ve sosyal mesafa kuralına uymayarak parkta toplanan kalabalık grup, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerini arttıran Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından evlerine gitmeleri için uyarıldı.
POLİS VATANDAŞLARI ANONSLA UYARDI
Ekipler ayrıca anons yaparak 'Evde Kal' çağrısı da yaptı. Değerli İstanbullular evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati önem taşımaktadır. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım diyerek vatandaşlara seslenen polisler, sürekli anonslarını tekrarladı. SULTANGAZİ’DE PARKTA TOPLANAN GÜNÜBİRLİK İŞÇİLER EVLERİNE GÖNDERİLDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Sultangazi, Sabah, Polis, Güncel

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SULTANGAZİ'DE PARKTA TOPLANAN GÜNÜBİRLİK İŞÇİLER EVLERİNE GÖNDERİLDİ
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