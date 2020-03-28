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Sultangazi'de piknik alanları korona virüs nedeniyle kapatıldı

İstanbul Sultangazi'de piknik alanları yeni tip korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine vatandaş girişine kapatıldı.

28.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:21
İstanbul Sultangazi 'de piknik alanları yeni tip korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine vatandaş girişine kapatıldı.
İçişleri Bakanlığı, yeni tip korona virüs salgınının önüne geçmek amacıyla vatandaşların yoğun olarak toplandığı mesire alanları, ormanlar ve piknik alanları gibi yerlere kısıtlamalar getirdi. Vatandaşların bu alanlarda mangal, spor veya koşu yapması yasaklandı. Alınan önlemlere rağmen vatandaşların piknik alanlarına gitmesi nedeniyle Sultangazi'de bulunan Mimar Sinan Şehir Ormanı ve Hacı Bektaşi Veli Şehir Ormanları geçici süreliğine vatandaş girişine kapatıldı. Zabıta ve güvenlik ekipleri olası ihlallere karşı piknik alanlarının girişinde nöbet tutmaya başladı. Şehir ormanlarının kapatılmasının ardından piknik alanlarının boş kaldığı görüldü.
(İHA) Sultangazi’de piknik alanları korona virüs nedeniyle kapatıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Sultangazi, İstanbul, Güncel

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Sultangazi'de piknik alanları korona virüs nedeniyle kapatıldı

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