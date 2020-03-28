Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sultangazi'de piknik alanları korona virüs nedeniyle kapatıldı

Sultangazi'de piknik alanları korona virüs nedeniyle kapatıldı İstanbul Sultangazi'de piknik alanları yeni tip korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine vatandaş girişine kapatıldı.

28.03.2020 20:31 | Son Güncelleme: 28.03.2020 20:33
Sultangazi 'de piknik alanları korona virüs nedeniyle kapatıldı
İSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de piknik alanları yeni tip korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine vatandaş girişine kapatıldı.
İçişleri Bakanlığı, yeni tip korona virüs salgınının önüne geçmek amacıyla vatandaşların yoğun olarak toplandığı mesire alanları, ormanlar ve piknik alanları gibi yerlere kısıtlamalar getirdi. Vatandaşların bu alanlarda mangal, spor veya koşu yapması yasaklandı. Alınan önlemlere rağmen vatandaşların piknik alanlarına gitmesi nedeniyle Sultangazi'de bulunan Mimar Sinan Şehir Ormanı ve Hacı Bektaşi Veli Şehir Ormanları geçici süreliğine vatandaş girişine kapatıldı. Zabıta ve güvenlik ekipleri olası ihlallere karşı piknik alanlarının girişinde nöbet tutmaya başladı. Şehir ormanlarının kapatılmasının ardından piknik alanlarının boş kaldığı görüldü. Sultangazi’de piknik alanları korona virüs nedeniyle kapatıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Sultangazi, İstanbul, Genel

Haberin Videosu :

Sultangazi'de piknik alanları korona virüs nedeniyle kapatıldı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››Sultangazi'de piknik alanları korona virüs nedeniyle kapatıldı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

22:02: İETT otobüsüyle çekici kamyonetin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler 21:57: Yolun karşısına geçen kadına çarpıp kaçtı - Haberler 21:56: Bitlis'te 19 kilo eroin, 2.5 kilo metamfetamin ele geçirildi - Haberler 21:56: Yalova'da tır yoldan çıktı, sürücüsü ölümden döndü - Haberler 21:53: İstanbul'da 15 farklı noktada seyahat izin denetimi - Haberler 21:34: Son Dakika: Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı 21:34: Son Dakika: Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı - Haberler 21:06: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi - Haberler 20:12: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti - Haberler 19:48: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi - Haberler 19:07: Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü 19:07: Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü - Haberler