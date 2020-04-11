Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sultangazi'de polis ekipleri, yasağa uymayan marketi bastı

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı süresinde marketlerin açık olması yasaklandı.

11.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:14
İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı süresinde marketlerin açık olması yasaklandı. Sultangazi 'de yasağa uymayarak alışveriş yapan bir müşteri ve iki dükkan sahibine toplam 9 bin 450 lira ceza yazıldı.
Yeni tip korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak süresince market ve büfelerin kapalı olacağı bakanlık tarafından bildirilirken, yasağa uymayan marketlere ceza yazıldı.
Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde yasağa uymayan bir markete polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Marketten poşetlerle bir kişinin çıktığını gören ekipler içeride 3 kişinin olduğunu gördü. Poşetlerin içinde alkol ve meyve gibi malzemelerin olduğu belirleyen ekipler, market sahibi, oğlu ve müşteriye toplam 9 bin 450 lira idari para cezası kesti.
(Serdar Ünal/İHA) Sultangazi’de polis ekipleri, yasağa uymayan marketi bastı

Kaynak: İHA

Etiketler: Sultangazi, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Koca, bu görüntüler sonrası konuştu: Mücadeleden ödün vermeyeceğiz Haberler
Koca, bu görüntüler sonrası konuştu: Mücadeleden ödün vermeyeceğiz
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş’ta ilk kez görüntülendi Haberler
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Haberler ›› Güncel ››Sultangazi'de polis ekipleri, yasağa uymayan marketi bastı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:56: Erzurum'da 86 kilometre uzaktaki evlerine yaya gitmeye çalışan çift, AA ve Valilik desteğiyle... - Haber 18:54: Batman'da Kovid-19 tedavisi gören 8 hasta taburcu edildi - Haber 18:54: Samsun'da sokağa çıkma yasağına uymayan 23 kişiye para cezası verildi - Haber 18:54: Marmaraereğlisi'nde koronavirüs tedbirleri - Haber 18:48: Korona virüsle mücadele kapsamında ön işlem masası kuruldu - Haber 18:34: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz - Haber 17:34: Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi - Haberler 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik - Magazin