SULTANGAZİ'DE POLİS SİRENİNİ DUYAN ÇOCUKLAR BÖYLE KAÇTILAR

SULTANGAZi'de parkta oynayan çocuklar, polis aracından gelen siren sesini duyunca kaçmaları ilginç görüntüler oluşturdu.

14.05.2020 09:41 | Son Güncelleme: 14.05.2020 09:42

SULTANGAZi'de parkta oynayan çocuklar, polis aracından gelen siren sesini duyunca kaçmaları ilginç görüntüler oluşturdu. O anlar kameraya yansıdı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı gençler, kurallara uymayarak akşam saatlerinde sokağa çıktı. Gençler, Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan Şehit Polis Metehan Şahbaz Parkı'nda basketbol oynamaya başladı. Onları gören komşu çocukları da evden çıkarak parka geldi. Gençlerin basketbol ve onları izleyen çocukların keyfi sirenleri duyulan yanlarına doğru gelen polis ekip aracı ile bitti. Polisin siren sesi ile gençler ve çocuklar kaçışmaya başladı. Koşarak kaçan grubun o anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İlginç görüntülerin oluştuğu kaçışma sırasında ekip aracından yapılan anonsta, sokağa çıkma yasağı konusunda kaçan gençler ve çocuklar uyarıldı.

SULTANGAZİ’DE POLİS SİRENİNİ DUYAN ÇOCUKLAR BÖYLE KAÇTILAR

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, basketbol, Polis, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Maske takma zorunluluğu ülke genelinde yaygınlaşıyor! 10 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Haber
Maske takma zorunluluğu ülke genelinde yaygınlaşıyor! 10 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Canlı yayında ’Atatürk’ gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz Haber
Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım Haber
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Kılıçdaroğlu, skandal sözleri sonrası istifa eden Gazi Üniversitesi dekanı hakkında konuştu Haber
Kılıçdaroğlu, skandal sözleri sonrası istifa eden Gazi Üniversitesi dekanı hakkında konuştu
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti Haber
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar’a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç’la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı Haber
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ’en başarılı belediye başkanları’ araştırmasında ilk 10’a giremedi Haber
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "en başarılı belediye başkanları" araştırmasında ilk 10'a giremedi
’Bizi koronadan koru’ diye gittikleri üfürükçü kadın, virüsü tüm mahalleye bulaştırdı Haber
"Bizi koronadan koru" diye gittikleri üfürükçü kadın, virüsü tüm mahalleye bulaştırdı
Haberler››Güncel››SULTANGAZİ'DE POLİS SİRENİNİ DUYAN ÇOCUKLAR BÖYLE KAÇTILAR - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:52: Aydın'da 'Askıda Su Faturası'na büyük ilgi - Haber 12:52: Konya Valisi Toprak, Beyşehir'de tarihi Kubadabad sarayları ve Eflatunpınar'ını ziyaret etti - Haber 12:51: Uçurtmasını kurtarırken akıma kapılan Dilara, yaşama tutunamadı - Haber 12:50: Kuaförlere denetim - Haber 12:50: "Çeltik diyarı" Edirne'de ekim başladı - Haber 12:15: Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım - Haber 11:54: Maske takma zorunluluğu ülke genelinde yaygınlaşıyor! 10 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı - Haber 11:16: Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı - Magazin 10:26: Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz - Haber