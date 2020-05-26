SULTANGAZİ'DE POLİS VATANDAŞLARIN BAYRAMINI BÖYLE KUTLADI

SULTANGAZİ'DE POLİS VATANDAŞLARIN BAYRAMINI BÖYLE KUTLADIHaber-Kamera Emin YEŞİLİSTANBUL, (DHA)-Sultangazi'de polis bayramın birinci gününde siren çalarak vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

26.05.2020 09:48 | Son Güncelleme: 26.05.2020 09:54
SULTANGAZİ'DE POLİS VATANDAŞLARIN BAYRAMINI BÖYLE KUTLADI
Haber-Kamera Emin YEŞİLİSTANBUL, (DHA)- Sultangazi'de polis bayramın birinci gününde siren çalarak vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Vatandaşlar da balkon ve pencereden alkışlayarak polisin bayramını kutladı.
Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde ilçede tur atarak vatandaşların bayramını kutladı. Siren çalarak ilerleyen motorize yunus ekiplerini duyan vatandaşlar, evlerinin pencerelerine ve balkonlarına çıktı. Ekipler siren çalarak vatandaşların bayramını kutlarken, vatandaşlar da alkışlayarak polis ekiplerinin bayramını kutladı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
SULTANGAZİ’DE POLİS VATANDAŞLARIN BAYRAMINI BÖYLE KUTLADI

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Sultangazi, Polis, Güncel, Haber

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