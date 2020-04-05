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Sultangazi'de polisten sokakta bulunan 20 yaş altına denetim

Sultangazi'de polisten sokakta bulunan 20 yaş altına denetim Sultangazi'de polis ekipleri sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altındakilere yönelik denetimlere başladı.

05.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:00
Sultangazi 'de polisten sokakta bulunan 20 yaş altına denetim
İSTANBUL - Sultangazi'de polis ekipleri sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altındakilere yönelik denetimlere başladı.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan korona virüs salgınının önüne geçmek amacıyla İçişleri Bakanlığı ülke çapında bir dizi önlemler aldı. Bakanlık tarafından yayınlanan yeni genelgeye göre 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması geçici süreliğine yasaklandı. Bu kapsamda İstanbul Sultangazi Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, ilçe genelinde 20 yaş altı vatandaşlara yönelik denetimlere başladı. Sokakta kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, yasağı ihlal ettiği belirlenen vatandaşları evlerine göndererek sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Yasağa rağmen sokağa çıkan vatandaşlara idari para cezası uygulanacağı belirtildi Ekipler, meydan ve caddelerde araç içerisinden anonslar gerçekleştirerek, zaruri olmadıkça sokağa çıkılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Sultangazi’de polisten sokakta bulunan 20 yaş altına denetim

Kaynak: İHA

Etiketler: Sultangazi, Polis, 3. Sayfa

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Sultangazi'de polisten sokakta bulunan 20 yaş altına denetim
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