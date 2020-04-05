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Sultangazi'de polisten sokakta bulunan 20 yaş altı gençlere denetim

Sultangazi'de polis ekipleri, sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altındaki gençlere yönelik denetim yaptı.

05.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:52
Sultangazi 'de polis ekipleri, sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altındaki gençlere yönelik denetim yaptı.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan korona virüs salgınının önüne geçmek amacıyla İçişleri Bakanlığı ülke çapında bir dizi önlemler aldı. Bakanlık tarafından yayınlanan yeni genelgeye göre 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması geçici süreliğine yasaklandı. Bu kapsamda İstanbul Sultangazi Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, ilçe genelinde 20 yaş altı vatandaşlara yönelik denetimlere başladı. Sokakta kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, yasağı ihlal ettiği belirlenen vatandaşları evlerine göndererek, sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Yasağa rağmen sokağa çıkan vatandaşlara idari para cezası uygulanacağı belirtildi. Ekipler, meydan ve caddelerde araç içerisinden yaptığı anonslarla da zaruri olmadıkça sokağa çıkılmaması konusunda uyarılarda bulundu.
(Muhammet Emin Arslan/İHA) Sultangazi’de polisten sokakta bulunan 20 yaş altı gençlere denetim

Kaynak: İHA

Etiketler: Sultangazi, Polis, Güncel

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Sultangazi'de polisten sokakta bulunan 20 yaş altı gençlere denetim
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