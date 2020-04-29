SULTANGAZİ'DE PTT KUYRUĞUNDAKİLERE POLİSTEN 'SALGIN' ANONSU
Sultangazi'de PTT ve banka şubeleri önünde koronavirüs önlemleri kapsamında 'sosyal mesafe' kuralına uymayan vatandaşları polis ekipleri uyardı.
29.04.2020 16:35 | Son Güncelleme: 29.04.2020 16:40
Ekip aracından yapılan, "Kıymetli vatandaşlarımız, koronavirüs ile mücadelemiz devam ediyor. Baharın gelmesi, havaların ısınması bizleri yanıltmasın. Salgın tehlikesi geçmiş değil. Evlerde kalmaya, tedbirlere uymaya hep birlikte uymaya devam edelim" anonsuyla da vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yapıldı.
Kaynak: DHA