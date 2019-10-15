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Sultangazi'de sağır ve dilsiz yalanıyla dilenirken yakalandı

Sultangazi'de cami önünde, boynuna astığı sağır ve dilsiz yazısıyla engelli taklidi yapan dilenci, zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

15.10.2019 09:50
Sultangazi'de cami önünde, boynuna astığı sağır ve dilsiz yazısıyla engelli taklidi yapan dilenci, zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Kendisine seslenen zabıta ekiplerini duyarak sorularını cevaplandırdığı cep telefonu kamerasına yansıyan dilencinin üzerinden 200 lira para çıktı.
Sultangazi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dün yaptıkları denetimler sırasında, İsmetpaşa Mahallesi Akşemsettin Camii önünde dilencilik yapan bir kişiyi fark etti. Ekipler, boynunda sağır ve dilsiz yazılı kağıt olan dilenciye seslendi. Şüpheli kendisine seslenen zabıta ekiplerini duyarak sorularını cevaplandırdı. Üzerinden, çoğunluğu madeni para olan, 200 lira çıkan şüpheliye hakkında cezai işlem uygulandı.
Sultangazi'de sağır ve dilsiz yalanıyla dilenirken yakalandı

Sultangazi, Zabıta, Güncel

Kaynak: DHA

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