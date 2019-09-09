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Sultangazi'de sahte içki operasyonu

Sultangazi'de park halindeki minibüste sahte içki imalatı ve satışı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

09.09.2019 13:34 Sultangazi'de sahte içki operasyonu
Sultangazi'de park halindeki minibüste sahte içki imalatı ve satışı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Ağustos'ta Cumhuriyet Mahallesi üzerinde park halindeki bir minibüste sahte içki imal edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Aracı takibe alan polisler, araç başına gelen Hakkı A'yı (47) yakaladı.
Araçta yapılan aramada 110 dolu viski şişesi, 24 dolu rakı şişesi, 120 boş rakı şişesi ile 420 litre alkol ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Sultangazi, Güncel

Kaynak: AA

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