Sultangazi'de sahte maske operasyonu

İSTANBUL'da bir iş yerine yapılan operasyonda 3 bin adet sahte medikal maske ele geçirilirken, üretimi iş yeri de mühürlendi.

Sultangazi 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde sahte maske imalatı yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının ardından bugün, iş yerine zabıta ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim yapıldı. Denetimde 3 koli halinde 3 bin adet kullanıma hazır medikal maske ele geçirildi. Ayrıca iş yeri sahibi hakkında da yasal işlem yapılarak, ruhsatsız iş yeri Sultangazi İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.

- İstanbul

Kaynak: DHA