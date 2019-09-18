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Sultangazi'de seyir halindeki otomobil alev aldı

Sultangazi'de seyir halindeki bir otomobil bir anda tutuşarak alev alev yandı.

18.09.2019 21:40Sultangazi'de seyir halindeki otomobil alev aldı
Sultangazi'de seyir halindeki bir otomobil bir anda tutuşarak alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü otomobil kullanılmaz hale gelirken, yangın nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.
Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halinde bulunan otomobil saat 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple motor bölümünde alev alarak yanmaya başladı. Otomobilin motor kısmından dumanların çıktığını gören araçtakiler, inerek yangını söndürmeye çalıştı. Trafikteki diğer sürücüler ise durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipler cadde üzerinde önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahalede bulundu. Yangın ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi. Öte yandan trafikte oluşan yoğunluk ise yanan aracın kaldırılması ile normale döndü.
(İHA)

Sultangazi, İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA

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