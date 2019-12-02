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Sultangazi'de 'Siirt Tanıtım Günleri'

Siirt'in meşhur büryan kebabı, fıstığı, narı, balı ve daha bir çok yöresel lezzeti Sultangazililerle buluştu.

02.12.2019 15:21 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:27Sultangazi'de 'Siirt Tanıtım Günleri'
'in meşhur büryan kebabı, fıstığı, narı, balı ve daha bir çok yöresel lezzeti Sultangazililerle buluştu. Etkinlik, 5 Aralığa kadar ziyaretçilerini bekliyor.

Sultangazi Belediyesi, farklı kültür ve yöresel lezzetleri ilçe halkıyla buluşturmaya devam ediyor. Rize'nin ardından Siirt'in tarihi, kültürü ve lezzeti ilçe sakinlerine tanıtılıyor. Sultangazi Belediyesi ve Siirt Vakfı'nın düzenlediği Siirt Tanıtım Günleri, Ordu Caddesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanında ziyaretçilerini ağırlıyor. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun; TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu ile birlikte Siirt günlerini ziyaret ederek yöresel ürünlerin bulunduğu statları gezdi. Başkan Dursun, yöresel lezzetlerin ve farklı kültürlerin tanıtıldığı etkinliklerin devam edeceğinin müjdesini de verdi.

Etkinlikte, Siirt'in birbirinden lezzetli yöresel ürünleri ziyaretçilere ikram ediliyor. Kimi memleket havası alırken, kimi de gidip görmediği şehrin lezzetlerini ve kültürünü tanıma fırsatı buluyor. Siirt tanıtım günleri 5 Aralığa kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. - İSTANBUL

Ordu Caddesi, Sultangazi, Siirt, Güncel

Kaynak: İHA

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