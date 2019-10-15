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Sultangazi'de silahlı kuyumcu soygunu

Sultangazi'de silahlı kuyumcu soygunuİSTANBUL - Sultangazi'de bulunan bir kuyumcuya gelen eli silahlı 3 kişi, bir miktar altın alarak kaçtı.

15.10.2019 14:53
Sultangazi'de silahlı kuyumcu soygunu
İSTANBUL - Sultangazi'de bulunan bir kuyumcuya gelen eli silahlı 3 kişi, bir miktar altın alarak kaçtı. Polis ekiplerinin olay yerinde ki incelemesi devam ediyor.
Edinilen bilgilere göre, Sultanganzi Habibler Mahallesi Eski Edirne Asfaltında bulunan kuyumcuya eli silahlı 3 kişi geldi. Şahıslar silah zoruyla kuyumcuda bulunan bir miktar altını alarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlattı. Polis ekiplerinin olay yerinde ki çalışması devam ediyor.
Sultangazi'de silahlı kuyumcu soygunu

Sultangazi, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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