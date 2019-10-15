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Sultangazi'de silahlı kuyumcu soygunu

Sultangazi'de kuyumcu dükkanına gelen silahlı üç kişi, dükkan sahibini darp edip bir miktar altını alarak kayıplara karıştı.

15.10.2019 14:55Sultangazi'de silahlı kuyumcu soygunu
Sultangazi'de kuyumcu dükkanına gelen silahlı üç kişi, dükkan sahibini darp edip bir miktar altını alarak kayıplara karıştı. Yaralı dükkan sahibi hastaneye kaldırılırken, polis soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 13.30 sıralarında Sultangazi Habipler Mahallesi eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan kuyumcu dükkanına gelen eli silahlı üç kişi, dükkan sahibinden vitrindeki altınları boşaltmasını istedi. Soyguncuların bu isteğine direnen kuyumcu sahibi Çelik, soyguncular tarafından darp edildi. Daha sonra vitrindeki bazı altınları alan üç soyguncu, kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri soyguncular tarafından darp edilen dükkan sahibi Çelik'i hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise soygun gerçekleştirilen kuyumcu dükkanında olay yeri incelemesi yaptı. Polisin soyguncuları yakalamak için çalışmaları devam ediyor.
"EŞİMİ DARP EDEREK DÜKKANIMIZI SOYDULAR"
Eşinin darp edilerek kuyumcu dükkanlarının soyulduğunu ifade eden Ergül Çelik, "Eşim beni telefonla aradı. Hemen dükkana gelir misin dedi. Dükkana geldim, eşimin yüzü gözü kan içerisindeydi. Burnu kırılmıştı. Ne oldu dedim. Darp edildim dedi. Silahlı üç kişi gelmiş dükkana. Eşime silah çekmişler. Darp çok ağırdı. Eşimin gözleri hep kandı. Eşim şu an hastanede. İçeriden bir miktar bilezik ve saat almışlar" diye konuştu.
(Emrah Kuş/İHA)

Sultangazi, Habipler, Edirne, Güncel

Kaynak: İHA

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