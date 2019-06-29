29.06.2019 03:52
Haberler » Güncel » Haber

SULTANGAZİ'DE SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI

SULTANGAZİ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - SULTANGAZİ'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, sokaktaki 2 kişiye silahla ateş açtı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - SULTANGAZİ'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, sokaktaki 2 kişiye silahla ateş açtı. Saldırı sonrası, yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırganlar ise kayıplara karıştı.


Olay, Sultangazi Gazi Mahallesi'nde gece saat 01.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası alınamayan bir otomobille gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 1420. Sokak'ta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişiye ateş açtı. Saldırı sonrası 2 kişi yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüpheliler ise kayıplara karıştı. Silah seslerine uyanan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Polis ekipleri de, saldırının yapıldığı sokağa gelerek zırhlı araçlarla güvenlik önlemi aldı. Çevredeki vatandaşlardan olay hakkında bilgi alan polis, saldırının olduğu sokakta inceleme yaptı. Soruşturma başlatan polis, saldırı sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: DHA
Sultangazi , Güncel

Son Dakika Haberleri
04:26 Fransa Başbakanı Philippe'den "tesettür mayo" açıklaması
04:24 Trump, G-20'de MBS ile görüştü
04:11 ZONGULDAK YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN GENÇ KADIN, OTOMOBİL ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ
04:10 YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN GENÇ KADIN, OTOMOBİL ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ
04:04 DHA YURT -  YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN GENÇ KADIN, OTOMOBİL ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ
03:51 SULTANGAZİ'DE SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI
03:50 Mezuniyet dönüşü kaza: 4 ölü, 1 yaralı