SULTANGAZİ'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPMASI KAMERADA

Sultangazi'de Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü sokağa çıkma yasağında 4 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.

26.05.2020 09:48 | Son Güncelleme: 26.05.2020 09:53
Sultangazi'de Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü sokağa çıkma yasağında 4 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Kaza, Uğur Mumcu Mahallesi 2321 Sokak'ta meydana geldi. Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününde sakağa çıkma yasağına rağmen sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki kız çocuğu, bir anda yola fırladı. Bu sırada sokaktan geçen ismi henüz öğrenilemeyen beyaz renkli otomobil, küçük çocuğa çarptı. Otomobil sürücüsü buna rağmen durmayarak, olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokakta arkadaşlarıyla saklambaç oyunu oynayan 4 yaşındaki çocuk, sokakta yolun karşısına geçiyor. Kısa bir süre sonra ise yeniden karşıya geçmeye çalışırken, beyaz renkli otomobil küçük çocuğa çarpıyor. Küçük çocuğun yardımına sokakta bulunan vatandaşlar koşarken, küçük çocuğun babasının kaza sonrası kaçan otomobili yakalamak için peşinden koştuğu kameraya yansıyor.
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SULTANGAZİ’DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPMASI KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Sultangazi, Güncel, Haber

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