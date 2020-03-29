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Sultangazi'de şüphe üzerine durdurulan araçtan böyle kaçtılar

Sultangazi'de şüphe üzerine durdurulan araçtan ve içindeki şahısların üstünden tabanca çıkarken, şahıslardan biri kaçarken polis ekiplerine ateş etti.

29.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:41
Sultangazi 'de şüphe üzerine durdurulan araçtan ve içindeki şahısların üstünden tabanca çıkarken, şahıslardan biri kaçarken polis ekiplerine ateş etti. Aracın durdurulma anı ve şahısların kaçış anları kameraya yansırken, 4 kişi yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Mart günü saat 04.30 sıralarında Sultangazi Yunus Emre Mahallesi İsmetpasa Caddesi üzerinde iki aracı şüphe üzerine, kontrol amacıyla durdurmak istedi. O esnada araçtan inen şahıslar "dur" ihtarına uymayarak Şair Abay Lisesi arkasına doğru kaçmaya başladı. Araçtan inen 6 şahıstan Yusuf Ç. (24), İsa Y. (22) ve Görkem K. (20) isimli şüpheliler olay yerinde yakalanırken, Azat S.(20) isimli şüpheli kaçarken, polislere 2 el ateş ederek kaçmaya devam etti. Ancak şahıs Yunus Emre Mahallesi 1386/1 sokak içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Kaçan diğer 2 kişiyi ise yakalama çalışması devam ediyor. Şüphelilerin üst ve araç aramalarında 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şahısların yapılan sorgulamasında; Azat S.'nin 2 "Kurumdan ve İş yerinden Hırsızlık", 2 "Kapkaç", 2 "Uyuşturucu Madde Ticareti", 1 "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme", "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarından, İsa Y.'nin ise 37 "Yağma", 2 "Kasten Yaralama", 1 "Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Bulundurulması", 1 "Toplantı Gösteri Yürüyüşlerine Muhalefet", 1 "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak", 1 "Açıktan Hırsızlık", 2 "Kullanmak için Uyuşturucu Bulundurma", 1 "Silahlı Terör Örgütü Üyeliği" suçlarından, Yusuf Ç.'nin 1 "6136 SKM", 3 "Kasten Yaralama" ve 1 "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme", 2 "Kötü Muamele", 1 "Mala Zarar Verme", 1 "Kullanmak için Uyuşturucu Bulundurma" suçlarından, Görkem K.'nin de, 1 "Kasten Yaralama" suçlarından kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.
20 Mart günü adli makamlara sevk edilen Azat S., İsa Y., Yusuf Ç. ve Görkem K. isimli şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(İHA) Sultangazi’de şüphe üzerine durdurulan araçtan böyle kaçtılar

Kaynak: İHA

Etiketler: Sultangazi, Polis, Güncel

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Sultangazi'de şüphe üzerine durdurulan araçtan böyle kaçtılar

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