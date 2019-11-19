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Sultangazi'de şüphelilerin otomobillere zarar verme anları kamerada

SULTANGAZİ'de, iki kişinin park halindeki otomobillere zarar verme anları kameraya saniye saniye yansıdı.

19.11.2019 09:34 | Son Güncelleme: 19.11.2019 09:36
SULTANGAZİ'de, iki kişinin park halindeki otomobillere zarar verme anları kameraya saniye saniye yansıdı.
İlk olay, Uğur Mumcu Mahallesi'nde geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde yaşandı. Sokağa gelen kapüşonlu iki kişi, Yarcan 'e ait park halindeki otomobilin lastiklerini bıçaklayarak patlatırken, dikiz aynalarını da kırdı. Gelen sesler üzerine dışarı çıkan Yarcan Baştürk, otomobiline zarar veren kişileri kovalamaya başladı. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde, Yarcan Baştürk'a ait park halindeki otomobile doğru gelen iki kişinin ellerindeki bıçaklarla lastikleri patlattıkları görülüyor. Otomobilin dikiz aynalarını da kıran şüpheliler, daha sonra koşarak olay yerinden uzaklaşıyorlar. Bina sakinleri ve Baştürk'ün dışarı çıktıkları da kameralara yansıyor. Baştürk, daha sonra kaçan şüphelilerin arkasından koşuyor.
'ÇIPLAK AYAKLA DIŞARI ÇIKARAK PEŞLERİNDEN KOŞTUM
Yaşanan olayı anlatan Yarcan Baştürk, 'Evde otururken bir ses geldi. Pencereden baktığımda iki kişinin ellerinde bıçakla lastiklere saldırdıklarını gördüm. O anda çıplak ayakla dışarı çıkarak peşlerinden koştum. Mahallenin sonlarına doğru gittiler, o anda bir arabaya bindiler. Uzak oldukları için arabanın plakasını alamadım. Kimse ile bir husumetim ve kavgam yok. Neden özellikle benim arabama saldırdıklarını halen düşünüyorum. Zaten bu yüzden çok şaşırdım. Daha önce de sokağımızda ve yakın çevrelerde benzer durumlar yaşandı. Ama bu olayların neden yaşandığını bilmiyorum. Sanki seçmece gibi yapıyorlar bu olayları. Patlatılan lastikleri değiştirdim dedi.
ARACI TEKMELEDİ
İkinci olay ise Cebeci Mahallesi'nde amatör kameraya yansıdı. Bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülerde, iki kişinin park halindeki bir otomobilin yanına geldiği, bunlardan birinin aracı tekmelediği görülüyor.
Sultangazi'de şüphelilerin otomobillere zarar verme anları kamerada

Sultangazi, Baştürk, Güncel

Kaynak: DHA


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