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Sultangazi'de taciz iddiası kanlı bitti

Emin YEŞİL/İSTANBUL DHASultangazi'de esnaflık yapan Murat adlı kişi, işyerinde genç bir kızı taciz ettiği iddiasıyla silahla vurularak yaralandı.

03.08.2019 00:04 Sultangazi'de taciz iddiası kanlı bitti

Emin YEŞİL/İSTANBUL DHA
Sultangazi'de esnaflık yapan Murat adlı kişi, işyerinde genç bir kızı taciz ettiği iddiasıyla silahla vurularak yaralandı. Taciz edildiği ileri sürülen kızın yakını olan saldırgandan kaçan esnafa sığındığı ayakkabıcı yardım etti.
Olay, 75. Yıl Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehane önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi, cadde üzerinde gördüğü esnaf Murat adlı kişiye, yakını olan kıza tacizde bulunduğunu ileri sürerek silahlı saldırıda bulundu. Yaralanan esnaf kaçarak yakındaki bir ayakkabıcı dükkanına sığındı. Ayakkabıcının yardım ettiği yaralı esnaf, gelen ambulansa alınarak Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Sultangazi, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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