18.07.2019 15:06
Haberler» Güncel» Haber

Sultangazi'de taklit ayakkabı operasyonu

Sultangazi

Sultangazi'de ünlü markaların logolarının basılı olduğu taklit ayakkabı ürettiği gerekçesiyle baskın yapılan imalathanedeki 7 kişi gözaltına alındı.

Sultangazi'de ünlü markaların logolarının basılı olduğu taklit ayakkabı ürettiği gerekçesiyle baskın yapılan imalathanedeki 7 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi 131. Sokak'taki bir binanın alt katındaki imalathanede ünlü markaların taklidi olan ayakkabılar üretildiği ihbarı üzerine, polis ekipleri harekete geçti.
İmalathaneye düzenlenen operasyonda, çok sayıda taklit ayakkabı ele geçirildi. Operasyon sırasında imalathanede çalışanların polise karşı koyması üzerine, olay yerine takviye ekipler çağrıldı.
Taklit ayakkabılara el koyan polis ekipleri, imalathanedeki 7 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
İsmetpaşa Mahallesi, Sultangazi, Polis, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:41   Atakum Belediyesinden 'e- kurban pazarı'
16:41   Spor sahalaları, engellilere umut olacak
16:41   Japonya'da animasyon stüdyosunda yangın
16:41   Yeni Malatyaspor Futbol Takımı sağlık kontrolünden geçti
16:41   ADANA SPOR SAHALALARI, ENGELLİLERE UMUT OLACAK
16:41   ERZİNCAN AFAD BAŞKANI GÜLLÜOĞLU ERZİNCAN'DA
16:41   Irak kuzeyinde Pençe Harekatı'nda, terör örgütü PKK'nın lojistik depo olarak kullandığı sığınak ve...