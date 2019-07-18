Haberler» Güncel» Haber

Sultangazi'de taklit ayakkabı operasyonu

Sultangazi'de ünlü markaların logolarının basılı olduğu taklit ayakkabı ürettiği gerekçesiyle baskın yapılan imalathanedeki 7 kişi gözaltına alındı.

18.07.2019 15:33
Sultangazi'de ünlü markaların logolarının basılı olduğu taklit ayakkabı ürettiği gerekçesiyle baskın yapılan imalathanedeki 7 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi 131. Sokak'taki bir binanın alt katındaki imalathanede ünlü markaların taklidi olan ayakkabılar üretildiği ihbarı üzerine, polis ekipleri harekete geçti.
İmalathaneye düzenlenen operasyonda, çok sayıda taklit ayakkabı ele geçirildi. Operasyon sırasında imalathanede çalışanların polise karşı koyması üzerine, olay yerine takviye ekipler çağrıldı.
Taklit ayakkabılara el koyan polis ekipleri, imalathanedeki 7 kişiyi gözaltına aldı. Sultangazi'de taklit ayakkabı operasyonu
Kaynak: AA
İsmetpaşa Mahallesi, Sultangazi, Polis, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:34   Kırmızı ışıkta geçen yayalara para cezası
17:34   Sokak köpeğine şiddete para cezası
17:33   Amasray için ilk adım atıldı
17:33   ATV, cami bahçesinin duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
17:33   (Üsküdar Paşapkapısı Cezaevi önünde hafriyat kamyonu devrildi; sıkışan sürücü kurtarıldı
17:33   (ÜSKÜDAR PAŞAPKAPISI CEZAEVİ ÖNÜNDE HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ; SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI
17:32   Gürsu'nun parkları ışık saçıyor