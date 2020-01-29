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Sultangazi'de tavanı çöken atölyenin bulunduğu bina mühürlendi

Sultangazi'de tavanı çökerek bir işçinin yaralandığı atölyenin bulunduğu iki katlı bina çökme riski nedeniyle mühürlendi.

29.01.2020 12:52 | Son Güncelleme: 29.01.2020 12:55
'de tavanı çökerek bir işçinin yaralandığı atölyenin bulunduğu iki katlı bina çökme riski nedeniyle mühürlendi.
Sultangazi Cebeci Mahallesi 2596. Sokak üzerinde iki katlı bir binanın 1. katında sandalye imalatı yapılan atölyenin tavanı, aşırı yük nedeniyle çökmüş ve göçük altında kalan bir işçi yaralı olarak kurtarılmıştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından iki katlı binanın kolonlarında çatlakların olduğu tespit edildi. Bina, yapılan incelemenin ardından Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
Sultangazi'de tavanı çöken atölyenin bulunduğu bina mühürlendi

Sultangazi, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA


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