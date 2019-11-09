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Sultangazi'de tavuklu pilav yiyen 53 kişi zehirlendi

Sultangazi'de tavuklu pilav yiyen 53 kişi zehirlendiİSTANBUL - Sultangazi'de yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendikleri iddia edilen 53 kişi hastaneye başvurdu.

09.11.2019 23:45 | Son Güncelleme: 09.11.2019 23:46
'de tavuklu pilav yiyen 53 kişi zehirlendi
İSTANBUL - Sultangazi'de yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendikleri iddia edilen 53 kişi hastaneye başvurdu. 51 kişi taburcu olurken 2 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.
Olay, akşam saatlerinde Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde verilen bir mevlitte yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mevlitte katılan misafirlere tavuklu pilav ikram edildi. Yedikleri pilav sonrası 53 kişi karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi gitti. Hastanede tedavi altına alınan kişilerin midesi yıkanarak serum bağlandı. Zehirlenen kişiler tedavi edilip hastaneden taburcu edilirken, durumu diğerlerine göre ağır olan iki kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Sultangazi'de tavuklu pilav yiyen 53 kişi zehirlendi

Sultangazi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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