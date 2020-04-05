Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

SULTANGAZİ'DE TEK TEKER KAZASI KAMERADA

SULTANGAZİ'de üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet tek tekerlek üzerinde ilerledi.

05.04.2020 09:10 | Son Güncelleme: 05.04.2020 09:10
SULTANGAZİ'DE TEK TEKER KAZASI KAMERADA

SULTANGAZİ'de üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet tek tekerlek üzerinde ilerledi. Dengesini kaybedip düşen sürücü ve arkadaşı seyir halindeki otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Eski Edirne Asfaltı Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yolda süratli bir şekilde seyreden motosiklet sürücüsü, motosikletinin önünü kaldırarak tek teker üzerinde ilerledi. Bir süre tek teker üzerinde seyreden motosikletli, hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Yere düşerek kısa süre sürüklenen sürücü ve arkasında bulunan arkadaşı şans eseri yara almazken, seyir halindeki yolcu otobüsünün altında kalmaktan da son anda kurtuldu. O anlar ise seyir halinde olan bir başka araç sürücüsünün yanında bulunan arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

------------

-Kaza anı


Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Mahallesi, Edirne, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››SULTANGAZİ'DE TEK TEKER KAZASI KAMERADA - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı Haberler
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
Ortaya atılan korona dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi Haberler
Ortaya atılan korona dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi
20 yaş altının sokağa çıkma yasağındaki istisnalar belli oldu Haberler
20 yaş altının sokağa çıkma yasağındaki istisnalar belli oldu
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
Batman’da gece yarısı hareketli saatler! Polis, cezaevi önündeki kalabalığa müdahale etti Haberler
Batman'da gece yarısı hareketli saatler! Polis, cezaevi önündeki kalabalığa müdahale etti
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu Haberler
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
CHP’den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir Haberler
CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir

Son Dakika Güncel Haberleri

10:19: Erzurum'da maskesini takan pazara koştu - Haber 10:18: Aksaray'da bir köy karantinaya alındı - Haber 10:18: Bingöl'de koronavirüs salgının son bulması için 56 kurban kesildi - Haber 10:17: Kaçak üretilen 40 bin tıbbi maskeye el konuldu - Haber 10:17: Kameradan belirlenerek yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haber 09:28: Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, koronavirüs önlemlerine uymayanlara "aptal" dedi - Haber 09:24: Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu - Haber 09:19: İngiltere'de ortaya atılan koronavirüs dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi - Haber 09:08: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı - Haber 09:07: Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı - Haber 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber