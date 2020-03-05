Haberler » Güncel » SULTANGAZİ'DE TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN - Haber

SULTANGAZİ'DE TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL DHASultangazi'de bir tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

05.03.2020 16:05 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:05SULTANGAZİ'DE TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL DHA

'de bir tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Sultangazi Cebeci Mahallesi 2460 Sokak'taki bir binanın bodrum katında bulunan tekstil atölyesinde, çalışanların öğlen yemeğinde olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İş yerine gelen bir çalışan yoğun dumanları görerek, itfaiyeye verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle atölye içinde bulanan kumaş parçalarının büyük bölümü yandı.

Atölye çalışanı Ömer Durnaz, "Yemeğe çıktık. 15 dakika sonra geldiğimizde dükkan yanıyordu. İtfaiyeye gelip söndürdü. Biraz hasar var. Mal kaybı var" dedi.

Görüntü Dökümü:

-------------

Yangından görüntüler

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

Yanan atölyenin içinden görüntüler

Yanan kumaşlar

Çalışan ile röp.



Sultangazi, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

5.03.2020 18:11:30