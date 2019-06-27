27.06.2019 14:26
Haberler » Güncel » Haber

Sultangazi'de temizlik işçisine baltalı saldırı

Sultangazi'de çöpleri toplayan temizlik işçisi, bir şahıs tarafından baltalı saldırıya uğradı. Saldırı anı kameralara yansıdı.

Sultangazi Belediyesi temizlik işçisi Umut Salgın ve mesai arkadaşları çöp toplama aracıyla 50. Yıl Mahallesi'ne geldi. Bir sokakta çöp konteynerlerinin yanında hurda arabasını parçalayan kişiyi gören Salgın, çevreyi kirlettiği için uyarıda bulundu. İkili arasında tartışma yaşanmaya başladı. Tartışmaya hurdacının bir arkadaşı da katıldı. Hurdacı ve arkadaşı temizlik işçilerine saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle Umut Salgın, çöp konteynerlerini kamyonunun içerisine yerleştirmek için arkasını döndü. Bu esnada ismi öğrenilemeyen hurdacı, elindeki baltanın tersiyle Salgın'ın beline vurdu. Yere yığılan Umut Salgın, acı içinde kıvrandı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.

TEMİZLİK İŞÇİSİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 38 yaşındaki Umut Salgın'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Salgın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı ekipler, kaçan iki saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

TEMİZLİK İŞÇİSİ SALGIN, O ANLARI ANLATTI

Olay anını anlatan temizlik işçisi Umut Salgın, "Olay yerine geldiğimizde el arabasını kırıyordu. Çöp konteynerlerini kamyona takamıyorduk. Kendisine parçaladığı arabayı az kenara çekmesini ve etrafı kirlettiğini söyledim. Zaten sarhoşlardı. Bana 'Sen kimsin? Vergini, maaşını benden alıyorsun' dedi. Ben de 'dayı zaten parçalıyorsun hem etrafı kirletiyorsun, hem de konteyneri kamyona takamıyoruz' diye uyardım. Ben arkamı döndüm baltayla vurdu bana. Vurduktan sonra kaçmış" dedi.

"BİZE, 'SİZİN VERGİNİZİ BİZ VERİYORUZ' DEDİ"

Bir başka temizlik işçisi de "Arkadaşımıza arkasından baltayla vurdu, kaçtı gitti. İki kişilerdi. Diğeri de bıçak çekti. Birinin elinde balta vardı. Diğeri de yerde olan bıçağı aldı" diyerek olayı anlattı.

Sultangazi'de temizlik işçisine baltalı saldırı
Kaynak: DHA
vatandaş , saldırı , sultangazi , işçi , 3. Sayfa , Güncel

YORUMLAR(3)
16: BRS:SALDIRANIN ARAŞTIRILMASI LAZIM ACABA VERGİ VERİYORMU VERMİYORMU NE İŞ YAPTIĞI BELLİ Mİ
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
ADW:ödediğiniz 200-300 tl vergi sanki tüm türkiyeye siz bakıyorsunuz.
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
EFSANE:o nasıl bir arkadaşlık allah belanı versin hiçmi müdahale etmediniz
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
16:12 Yazlıkçıların "şezlong" eyleminde gerginlik
16:12 Aydın'da 107 düzensiz göçmen yakalandı
16:11 Ankara'da özel halk otobüsü şoförlerinden zam talebi
16:11 Arnavutköy'de dalgalara kapılan gencin cansız bedeni bulundu
16:11 Terörden suçundan aranan hükümlü yakalandı
16:10 Ozan Kabak için Schalke 04 iddiası
16:10 Harp Akademisi sınavlarında darbecilerin soruları çıkmış