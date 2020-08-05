Sultangazi’de trafik kazası: 7 yaralı

Sultangazi'de otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı'nda seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GC 0111 plakalı otomobil, trafik ışıklarında yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletle çarpıştı. Otomobil daha sonra refüje çarparak durabildi.

Kazada, bisiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan bisiklet sürücüsü ile otomobildeki 1 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.