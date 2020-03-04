SULTANGAZİ'DE TRAFİKTE TEHLİKLELİ YOLCULUK

Haber: Emin YEŞİL/İSTANBUL/DHA

Sultangazi 'de makas atarak ilerleyen otomobilin açık arka bagaj kısmında iki kişinin yaptığı tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.

Trafikte ilerleyen bir aracın içinden kaydedilen cep telefonu görüntüleri, Sultangazi Habipler- Arnavutköy yolunda geçtiğimiz günlerde çekildi. Akan trafikte arka bagaj kapısı açık olan, dışarı sarkmış şekilde yolculuk yapan iki kişi, hem kendilerini hem trafiği tehlikeye attı. Görüntülenen aracın sürücüsü, akan trafikte makas atarak ilerledi. Makas atarak ilerleyen otomobilin bagaj kısmından dışarı çıkmış şekilde yolculuk yapan iki kişi, tehlikeye aldırmadan durumlarına güldükleri görüldü.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu görüntüleri

-Makas atarak ilerleyen otomobil

-Açık bagaj kapısından sarkanlar