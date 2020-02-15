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SULTANGAZİ'DE TRAFO ALEV ALEV YANDI

Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL DHASultangazi'de trafo bilinmeyen nedenle alev alev yandı.

15.02.2020 21:56 | Son Güncelleme: 15.02.2020 21:56SULTANGAZİ'DE TRAFO ALEV ALEV YANDI

Soner HASIRCIOĞLU  İSTANBUL DHA

'de trafo bilinmeyen nedenle alev alev yandı. Trafodan yükselen alevler, mahalleden korkuya neden oldu.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Cebeci Mahallesi 2547 Sokak'ta bulunan Mahallenin elektrik trafosunda çıktı. Trafodan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin yükseldiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın sonrası mahalle karanlığa gömüldü. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. Mahalleye elektriğin verilmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Cep telefonu kamerasından

-Yükselen alevler

-Yaşanan hareketlilik

-Ekiplerin söndürme çalışmaları

AKTÜEL

-Yangından görüntüler

-İtfaiye ve polis ekipleri



Sultangazi, Güncel

Kaynak: DHA

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