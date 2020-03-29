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SULTANGAZİ'DE TRAMVAYDA YANGIN PANİĞİ

* Sultagazi'de Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda çalışan bir tramvayda yangın çıktı.

29.03.2020 01:25 | Son Güncelleme: 29.03.2020 01:27
* Sultagazi'de Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda çalışan bir tramvayda yangın çıktı. Az sayıdaki yolcu tahliye edilirken itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.
Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL,(DHA)
Sultangazi 'de Topkapı-Mescid- i Selam Tramvay Hattında çalışan bir tramvayda saat 00.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İçinde az sayıda yolcu ile Topkapı istikametine seyir halinde olan tramvayın bir vagonundan Sultançiftliği Durağı'na geldiği sırada dumanlar yükseldi. Dumanı fark eden görevliler durumu itfaiyeye bildirdi. Görevliler tarafından tramvayda bulunan az sayıdaki yolcu tahliye edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri dumanların yükseldiği vagondaki yangına köpük ile müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri bir süre tramvayda inceleme yaptı. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı. SULTANGAZİ’DE TRAMVAYDA YANGIN PANİĞİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Sultangazi, Güncel

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SULTANGAZİ'DE TRAMVAYDA YANGIN PANİĞİ

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