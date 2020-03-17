Sultangazi'de türkü evini basıp kurşun yağdırdı
Sultangazi'de elinde silahla türkü evini basan şahıs saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
17.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:53
Sultangazi 'de elinde silahla türkü evini basan şahıs saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın içeride rast gele ateş ettiği görülüyor.
Olay, Sultangazi Gazi Mahallesi İsmet Paşa Caddesi geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde türkü evinde meydana gelmişti. Henüz bilinmeyen bir sebeple bir kişi cadde üzerinde bulunan iki ayrı mekana silahlı baskın düzenlemişti. Havaya ateş açarak uzaklaşmıştı. Ardından caddenin sonunda bulunan başka bir türkü evinde girip, elindeki silahla mekanı basan saldırgan, mekanı kurşun yağmuruna tutmuştu. Yaşanan olayda toplamda 6 kişi yaralanmıştı. Şahsın mekanı basarak rastgele ateş etmesi saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir şahsın mekana girerek rast gele ateş ettiği görülüyor. - İSTANBUL
Olay, Sultangazi Gazi Mahallesi İsmet Paşa Caddesi geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde türkü evinde meydana gelmişti. Henüz bilinmeyen bir sebeple bir kişi cadde üzerinde bulunan iki ayrı mekana silahlı baskın düzenlemişti. Havaya ateş açarak uzaklaşmıştı. Ardından caddenin sonunda bulunan başka bir türkü evinde girip, elindeki silahla mekanı basan saldırgan, mekanı kurşun yağmuruna tutmuştu. Yaşanan olayda toplamda 6 kişi yaralanmıştı. Şahsın mekanı basarak rastgele ateş etmesi saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir şahsın mekana girerek rast gele ateş ettiği görülüyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Sultangazi, 3. Sayfa
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Haberler
Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti
Haberler
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Haberler
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Haberler
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı
Haberler
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Haberler
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Haberler
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı