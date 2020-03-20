Sultangazi'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
Sultangazi'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
20.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:00
Sultangazi 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 1 kalaşnikov, 1 tabanca ve 50 bin ecstasy hap ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 1 kalaşnikov, 1 tabanca ve 50 bin ecstasy hap ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Sultangazi, Güncel