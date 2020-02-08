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Sultangazi'de vatandaşlar karın tadını çıkardı

İstanbul'da beklenen kar yağışının başlamasıyla birlikte Sultangazi'de çocuklar kartopu oynayıp, kardan adam yaparak karın tadını çıkarttı.

08.02.2020 18:28 | Son Güncelleme: 08.02.2020 18:28Sultangazi'de vatandaşlar karın tadını çıkardı
'da beklenen kar yağışının başlamasıyla birlikte 'de çocuklar kartopu oynayıp, kardan adam yaparak karın tadını çıkarttı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar yağışı uyarılarının ardından dün geceden sabaha kadar etkili olan yağış, öğleden sonra daha da şiddetlenerek kentin birçok noktasını beyaza bürüdü. Uzun sürenin ardından gelen karın keyfini çıkaran vatandaşlar sokaklara çıkarak kartopu oynadı. Yağışın bol görüldüğü Sultangazi ilçesinde ise kimi vatandaşlar kızakla kayarken, kimileri ise kardan adam yaptı. Öte yandan rüzgar ve yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların yürümekte güçlük çektikleri de görüldü. - İSTANBUL

Sultangazi, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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