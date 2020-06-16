SULTANGAZİ'DE VİRAJI ALAMAYAN TIR'IN DORSESİNDEKİ DAMACANALAR YOLA SAVRULDU

Sultangazi'de virajı alamayan TIR'ın dorsesindeki su damacanaları yola savruldu.

16.06.2020 12:52 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:02
Sultangazi'de virajı alamayan TIR'ın dorsesindeki su damacanaları yola savruldu. O sırada yoldan geçen iki araç savrulan damacanalardan zarar gördü. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza saat 09.00 sıralarında Mevlana Bulvarı Hamza Yerlikaya Alt Geçiti'nde meydana geldi. İddialara göre Küçükköy istikametinde ilerleyen Ertan Bedel yönetimindeki 54 KP 005 plakalı TIR virajı alamayarak ani fren yaptı. Fren yaptığı sırada dorsesinde bulunan onlarca su damacanası yola savruldu. O sırada savrulan damacanalar yoldan geçmekte olan iki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle Mevlana Bulvarı üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yola savrulan damacanalar ve zarar gören araçlar nedeniyle trafiği kontrollü bir şekilde tek şeritten sağladı. Damacanalar ve kazaya karışan araçları yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
BÜYÜK BİR FACİA OLABİLİRDİ
TIR şoförü Ertan Bedel, Küçükköy kavşağından virajı dönerken, arkadaki su damacanaları yola saçıldı. İki araç zarar gördü. Can kaybı yok çok şükür. Büyük bir facia olabilirdi dedi. SULTANGAZİ’DE VİRAJI ALAMAYAN TIR’IN DORSESİNDEKİ DAMACANALAR YOLA SAVRULDU

Kaynak: DHA

Etiketler: Sultangazi, Güncel, Haber

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