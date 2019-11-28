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Sultangazi'de yangın sırasında hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi

İstanbul Sultangazi'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın sırasında yan binaya girerek telefon çaldığı iddia edilen bir kişi, linç edilmek istendi. Polis ekipleri şüpheliyi vatandaşın elinden güçlükle alarak polis merkezine götürdü.

28.11.2019 16:09 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:20

'debir binada çıkan yangın nedeniyle oluşan kargaşadan faydalanan şüpheli yangının çıktığı binanın yanındaki daireye girerek hırsızlık yapmaya çalıştı. Bina sakinlerinin fark ettiği olay sonrası şüpheli linç edilmek istendi.

Olay öğle saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi, 89. sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bina sakinleri ve mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve ekiplere yangına müdahaleye başladı. İddiaya göre sokağa dökülen mahalle sakinlerini ve kargaşayı fırsat bilen bir hırsız yangının çıktığı binanın yanındaki binaya girerek bir daireden telefon çalmak istedi.

ŞÜPHELİYE LİNÇ GİRİŞİMİ

Bina sakinlerinden biri durumu farkedince hırsızlık şüphelisini darp etmeye başladı. Binaya giren polis ekipleri şüpheli kişiyi binadan güçlükle çıkardı. Bina sakinleri ve vatandaşların büyük tepkisiyle karşılaşan şüpheli linç edilmek istendi. Polis ekipleri hırsızlık şüphelisi kişiyi polis aracına götürmek isterken, büyük zorluk yaşadı. Tepkili kalabalık şüphelinin polis aracına alınmasının ardından sakinleşti.

"EŞİMİN YANGINDAN KAÇARKEN ALMAYI UNUTTUĞU TELEFONLARI ÇALARKEN YAKALADIM"

Olayı anlatan bina sakini, "Eve girdim. Yangın sırasında eşim telefonları unutmuş içeri girdim telefonları almaya adam telefonu çalmış. Bende onu yakaladım" diye konuştu.Büyük panik yaratan ve mahalle sakinlerinin sokağa dökülmesine neden olan çatı yangını itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanma yada can kaybı yaşanmazken binada maddi hasar meydana geldi.

Sultangazi'de yangın sırasında hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi

Sultangazi, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


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