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SULTANGAZİ'DE YANGINDA ENGELLİ ANNE VE KIZINI KOMŞULARI KURTARDI

Haber-Kamera Emin YEŞİLİSTANBULDHASultangazi'de bir apartmanın 4. Katında çıkan yangında mahsur kalan anne ve kızının yardımına komşuları yetişti.

19.03.2020 16:23 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:27
Haber-Kamera Emin YEŞİLİSTANBULDHA
Sultangazi 'de bir apartmanın 4. Katında çıkan yangında mahsur kalan anne ve kızının yardımına komşuları yetişti.
Sultangazi Gazi Mahallesi'nde saat 13. 00 sıralarında 1384 Sokak'ta bulunan bir apartmanın en üst katında bulunan dairenin yatak odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm odayı kapladı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Dairede bulunan anne ve kızı, komşularının müdahalesiyle binadan tahliye edildi.
'YATAK ODASININ YANDIĞINI GÖRDÜM
Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, dairede hasar oluştu. Yangın anını anlatan daire sahibi kadın, 'Biz içeride oturuyorduk. Kızım 'anne bizim ev yanıyor' dedi. Yatak odasına gittim, yandığını gördüm. Yangının nasıl çıktığını ben de bilmiyorum. Komşularım bizi aşağı indirdi, itfaiyeye haber verdiler dedi. SULTANGAZİ’DE YANGINDA ENGELLİ ANNE VE KIZINI KOMŞULARI KURTARDI

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

SULTANGAZİ'DE YANGINDA ENGELLİ ANNE VE KIZINI KOMŞULARI KURTARDI
Etiketler : Sultangazi, Anne, Güncel

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