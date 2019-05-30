Sultangazi'de Yangında Mahsur Kalan 2 Kişiyi İtfaiye Kurtardı

Sultangazi'de 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangında mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtarıldı.

İsmetpaşa Mahallesi 185 sokakta 5 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler çatıyı kaplarken bina sakinleri ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada çatı katında oturan Bayram Sevinçer ve eşi dumanlar nedeniyle apartman merdivenlerinden inemeyince yardım bekledi. Kısa sürede olay yerine gelen Sultangazi ve Habipler istasyonuna bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak, söndürülürken, mahsur kalan Bayram Sevinçer ve uzatılan sepetli merdivenle kurtarıldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA