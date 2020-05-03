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SULTANGAZİ'DE YASAĞA RAĞMEN ARKADAŞLARINI SOKAKTA TIRAŞ ETTİLER

SULTANGAZİ'de yasak olmasına rağmen sokakta tıraş olan gençler kameraya yansıdı.

03.05.2020 11:58 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:59
SULTANGAZİ'de yasak olmasına rağmen sokakta tıraş olan gençler kameraya yansıdı.
Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın 21 Mart'ta aldığı karar doğrultusunda berber, kuaför ve güzellik salonları tedbir kapsamında kapatıldı. Sultangazi'de geçtiğimiz Çarşamba günü akşam saatlerinde berber ve kuaförlerin kapalı olmasından dolayı, sokakta tıraş olan gençler görüntülendi. İsmetpaşa Mahallesi'nde kaydedilen görüntülerde, bir kişinin sokakta arkadaşını tıraş ettiği görülüyor. Yanında bulunan bir başka arkadaşının da cep telefonu ışığı ile ortalığı aydınlattığı kameraya yansıyor. SULTANGAZİ’DE YASAĞA RAĞMEN ARKADAŞLARINI SOKAKTA TIRAŞ ETTİLER

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Sultangazi, 21 Mart, Güncel, Haber

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