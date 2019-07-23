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Sultangazi'de yaşanan kadın cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi

Sultangazi'de nişanlısını Gülen Pamukçu'yu defalarca bıçaklayarak öldüren Ali U. ve cinayetten sonra Ankara'ya kaçmasına yardım eden arkadaşı Mustafa E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

23.07.2019 16:13 Sultangazi'de yaşanan kadın cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi
Sultangazi'de nişanlısını Gülen Pamukçu'yu defalarca bıçaklayarak öldüren Ali U. ve cinayetten sonra Ankara'ya kaçmasına yardım eden arkadaşı Mustafa E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ali U.'nun sorgusunda, nişanlısını kıskançlık yüzünden öldürdüğünü söyleyerek cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Sultangazi'de gece saat 04.00 sıralarında Gülen Pamukçu (27) anlaşmazlık yaşadığı Ankara'da yaşayan Ali U. tarafından evinde 5-6 defa bıçaklanmıştı. Olayın ardından şüpheli Ali U. kaçarken, yaralanan Gülen Pamukçu ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olay üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine ekipler kaçan şahısı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, şahısın cinayetten sonra Ankara'ya kaçtığını tespit etti. Çalışmalar neticesinde Ali U. ve onun Ankara'ya kaçmasına yardım ettiği belirlenen arkadaşı Mustafa E., Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayeti kıskançlık yüzünden işlemiş

Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülürken Ali U.'nun sorgusunda, Gülen Pamukçu'yu kıskançlık yüzünden öldürdüğünü söyleyerek cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Sultangazi'de Gülen Pamukçu isimli kadını bıçaklayarak öldüren Ali U. ve cinayetten sonra Ankara'ya kaçmasına yardım ettiği belirlenen arkadaşı Mustafa E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Sultangazi, Pamukçu, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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