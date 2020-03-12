Sultangazi'de yeni tip koronavirüs önlemleri
Sultangazi Belediyesi, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında, ilçe genelindeki tedbirleri artırdı.
12.03.2020 19:46 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:46
Sultangazi Belediyesi, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında, ilçe genelindeki tedbirleri artırdı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, servis araçları, okullar ve ibadethaneler dezenfekte edilmeye başlandı.
Belediye hizmet binasına el hijyeninin sağlanması için antiseptik dezenfektan makineler yerleştirilirken, mahalle hizmet tesisleri, nikah ve düğün sarayı, bilim merkezi, gençlik merkezleri, kütüphaneler, Sultangazi Eğitim Destek Akademisi (SEDA) birimleri, spor merkezleri, çok amaçlı salonlarıyla birlikte 28 hizmet binasında dezenfekte çalışması başlatıldı.
Kaymakamlık Hizmet Binası, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Müftülük, Tapu Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, muhtarlıklar ve tüm kamu hizmet binalarında dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.
Belediye servis araçları, özel kıyafetli ekipler tarafından dezenfekte edilirken, kalabalığın yoğun olduğu 60 cami ve 93 okulda da çalışmalar devam ediyor.
Koronavirüsle ilgili farkındalığı artırmak için belediye tarafından el broşürleri hazırlanırken, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'nde bilgilendirme semineri düzenlendi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, halka endişelenmemeleri çağrısı yaparken, "Tedbirlerimizi aldık, komşularımız merak etmesin. Ekiplerimiz, kalabalığın yoğun olduğu noktalarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımız mutlaka Sağlık Bakanlığının duyurularını takip etsin. Koronavirüsle ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli konu hijyen. Halkımızın duyarlı davranıp, korunma yöntemlerini uygulamasını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, servis araçları, okullar ve ibadethaneler dezenfekte edilmeye başlandı.
Belediye hizmet binasına el hijyeninin sağlanması için antiseptik dezenfektan makineler yerleştirilirken, mahalle hizmet tesisleri, nikah ve düğün sarayı, bilim merkezi, gençlik merkezleri, kütüphaneler, Sultangazi Eğitim Destek Akademisi (SEDA) birimleri, spor merkezleri, çok amaçlı salonlarıyla birlikte 28 hizmet binasında dezenfekte çalışması başlatıldı.
Kaymakamlık Hizmet Binası, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Müftülük, Tapu Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, muhtarlıklar ve tüm kamu hizmet binalarında dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.
Belediye servis araçları, özel kıyafetli ekipler tarafından dezenfekte edilirken, kalabalığın yoğun olduğu 60 cami ve 93 okulda da çalışmalar devam ediyor.
Koronavirüsle ilgili farkındalığı artırmak için belediye tarafından el broşürleri hazırlanırken, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'nde bilgilendirme semineri düzenlendi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, halka endişelenmemeleri çağrısı yaparken, "Tedbirlerimizi aldık, komşularımız merak etmesin. Ekiplerimiz, kalabalığın yoğun olduğu noktalarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımız mutlaka Sağlık Bakanlığının duyurularını takip etsin. Koronavirüsle ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli konu hijyen. Halkımızın duyarlı davranıp, korunma yöntemlerini uygulamasını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Sultangazi, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Güncel
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Cübbeli, koronavirüsten korunmak için okunacak duaları paylaştı: Parayla satana virüs bulaşsın
Güncel
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner