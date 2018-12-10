Sultangazi'de Yola Dökülen Mazot Kazaya Neden Oldu

10 Aralık 2018 Pazartesi 17:22



10 Aralık 2018 Pazartesi 17:22

Sultangazi'de kamyondan dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir kamyonun deposundan sızan mazot, yolun kayganlaşmasına neden oldu.Kayganlaşan yolda araçların kontrolden çıkarak kaza yapması sonucu iki kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, caddenin temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.Polis ekiplerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sonucu, kamyon bulunurken şoförün ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.